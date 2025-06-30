Костомаров принял участие в конференции «Белые ночи»

24 июня в рамках XIV практической фандрайзинг-конференции «Белые ночи» олимпийский чемпион в танцах на льду и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров провел встречу с посетителями и участниками конференции, а также ответил на вопросы, касающиеся его взаимодействия с НКО.

По словам Костомарова, с возрастом приходит осознание, что есть люди, которые нуждаются в помощи. По мере взросления человек становится мудрее и лучше осознает ценность жизни. Спортсмен также считает, что хороший человек получает удовольствие от помощи другим.

Отдельно Костомаров подчеркнул роль некоммерческих организаций в благотворительной деятельности и пожелал им дальнейшего развития.

«Это очень здорово — то, чем вы занимаетесь. На сегодняшний день я также являюсь амбассадором благотворительной программы ДоброFON. Я желаю вам развития в этом направлении, продолжать заниматься своим любимым делом, потому что оно правильное и очень помогает многим, кто в этом нуждается: и детям, и взрослым», — заявил Костомаров.

Роман Костомаров.

Позднее, 26 июня, на сессии «Спортивный фандрайзинг в России: зоны роста и развития» заместитель директора по маркетингу компании FONBET Валерия Купина подробно рассказала о развитии благотворительности в спорте.

«Благотворительность в спорте существует и активно развивается, даже несмотря на то что болельщики, ядро которых составляют мужчины средних лет, зачастую не воспринимаются фондами в качестве целевой аудитории. Тем не менее наш опыт взаимодействия с ними показывает, что болельщики готовы активно поддерживать социально важные инициативы», — подчеркнула Купина.

В качестве примера Купина привела благотворительную акцию «Важен каждый», которая третий год проходит на матчах FONBET Кубка России по футболу. По условиям акции, ДоброFON умножает количество зрителей на стадионе на 100, 200 или 300, получившуюся сумму конвертирует в рубли и затем переводит ее на благотворительные цели в регион, где проходила игра. Всего за три года действия акции компании удалось направить на благотворительность более 180 миллионов рублей.

«Последние полтора года компания FONBET старается активно вовлекать болельщиков в благотворительные проекты. Такие проекты всегда трехсторонние: ДоброFON в качестве благотворительной инициативы, вид спорта или спортивная организация и фонд, который получает пожертвования», — отметила Купина.

Роман Костомаров.

Подобные проекты ДоброFon реализует на различных соревнованиях по фигурному катанию, зрительская аудитория которого с огромным интересом вовлекается в благотворительные инициативы.

«В фигурном катании есть традиция бросать плюшевые игрушки на лед после выступления спортсменов. Эта добрая традиция вдохновила нас сделать плюшевых медвежат, которых зрители могли получить на арене за пожертвование в 500 рублей. Все собранные средства затем переводились напрямую в региональные фонды, а за каждую игрушку, брошенную на лед, ДоброFON дополнительно переводил в благотворительные организации 3000 рублей. Всего за сезон зрители приобрели 2317 мишек, а общая сумма пожертвований составила 5,2 миллиона рублей», — рассказала Купина.

Елизавета Кошелева, представитель фонда «Арифметика добра», в свою очередь, отметила роль корпораций в организации благотворительных забегов. Так, фонд уже не первый год проводит инклюзивный забег «Километры добра», одним из ключевых партнеров которого является автомобильный бренд Chery. В прошлом году, по словам спикера, отметились и другие бренды. В частности, ДоброFON помог фонду собрать дополнительные 1,5 миллиона рублей, предложив участникам сделать персональные гравировки на медалях за символический взнос.

«Белые ночи фандрайзинга» — это единственная регулярная фандрайзинг-конференция в России, которая прошла уже в 14-й раз. И самая массовая офлайн-площадка — каждый раз здесь встречаются больше 500 фандрайзеров, доноров, грантодателей и провайдеров. Это место с уникальной атмосферой и высочайшей плотностью полезных контактов, технологий, инсайтов.

