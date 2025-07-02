Фигурное катание
2 июля, 10:04

Румянцева рассказала о подготовке к сезону фигуристов Шичиной и Дрозда

Сергей Ярошенко

Тренер дуэта Елизаветы Шичиной и Павла Дрозда Ксения Румянцева рассказала о подготовке фигуристов к сезону.

«У Лизы восстановление идет полным ходом. Сейчас ей назначили небольшие процедуры, она их делает, и не на долгое время мы прекратили тренировки. Но скора Лиза выйдет на лед снова. Произвольная программа у них поставлена. Ритмический танец начнем ставить после того, как Елизавета вернется на лед», — цитирует Румянцеву ТАСС.

Ранее Шичина перенесла операцию.

20-летняя Шичина и 29-летний Дрозд стали десятыми на чемпионате России 2025 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Шичина / Павел Дрозд
