Призер Олимпиады Морозов рассказал о «нереализованности» фигурного катания в России

Российский фигурист, двукратный серебряный призер Олимпиады Владимир Морозов в интервью «СЭ» высказался об уровне развития своего вида спорта.

— Диплом в МГУ писал про то, как в сферу спорта на примере фигурного катания надо привлекать инвестиции и развивать с точки зрения маркетинга. Я считаю, что фигурное катание не на 100 процентов проработано в сфере спонсорства, контрактов, рекламы. Нам есть куда двигаться, если сравнивать с тем же футболом, хоккеем или другими вещами.

— ММА — вот показательный пример.

— Ой, ну не знаю. Там уж какой-то перебор. Они меня не найдут, надеюсь? Если серьезно, сейчас, конечно, есть подвижки и развитие у нас, особенно после 2018 года или после Сочи какие-то улучшения начались. Но предел не достигнут. Я вижу, что у нас страна смотрит, страна знает фигуристов, это очень популярный вид спорта, но на сегодня фигурное катание не реализовано.