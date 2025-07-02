Фигуристка Мишина во время восстановления Галлямова оттачивает прыжки в группе Дайнеко

Фигуристка Анастасия Мишина во время восстановления ее партнера Александра Галлямова после травмы оттачивает прыжки в группе Вероники Дайнеко.

«Конечно, из-за травмы Саши нам пришлось изменить свой план подготовки. Много времени ушло на восстановление. Сейчас я работаю с Вероникой Анатольевной, в прошлом году она помогала нам в межсезонье. Поэтому мы с Тамарой Николаевной решили, что пока Саша восстанавливается, я могу потренироваться с ее группой. Когда катаешься в паре, не всегда получается уделять достаточное количество времени прыжкам. За время работы с Вероникой Анатольевной, мы успели восстановить после отдыха все прыжки, которые у нас стояли в программах, и потренировать более сложные элементы. Я стараюсь рассматривать это время как возможность выучить что-то новое», — цитирует Мишину ТАСС.

В начале марта Галлямов получил травму ноги на турнире на Байкале, из-за чего пара была вынуждена пропустить концовку сезона. 5 июня фигурист приступил к тренировкам.

Мишина и Галлямов являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине, чемпионами мира, Европы и трехкратными победителями чемпионата России.