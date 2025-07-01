Лазарев оставил прошлогоднюю короткую программу

Фигурист Лев Лазарев в предстоящем сезоне будет выступать с прошлогодней короткой программой, которая поставлена под песню King of Sea французской группы Kwoon.

«У Льва меняем только произвольную программу, короткую оставляем. Произвольная программа поставлена под музыку из сериала «Игра в кальмара», — приводит ТАСС слова тренера фигуриста Сергея Давыдова.

15-летний Лазарев является победителем первенства России среди юниоров 2025 года и многократным победителем этапов юниорского Гран-при России.