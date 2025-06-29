Фигурное катание
29 июня, 20:14

Загитова поделилась первыми эмоциями после шоу «Ассоль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Андрей Фетисов, РИА Новости

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о впечатлениях от проведения ее шоу «Ассоль».

Рок-мюзикл проходил в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

«Друзья, наша «Ассоль» случилась, и я абсолютно счастлива! Спасибо всем зрителям за любовь, поддержку и веру в меня и команду. Среди вас были те, кто приехал за тысячи километров, и подопечные благотворительных фондов, которых мы с радостью пригласили на шоу. Надеюсь, мы смогли подарить вам незабываемые эмоции», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева.Загитова научилась делать хорошее шоу. Но есть ли у «Ассоль» будущее?

В шоу Загитовой выступили двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Владимир Морозов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и другие именитые фигуристы. Рок-мюзикл поставлен по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».

Источник: Telegram-канал Алины Загитовой
Алина Загитова
