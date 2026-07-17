Умерла оскароносная актриса Бренда Фрикер — звезда фильма «Один дома 2»

Ирландская актриса Бренда Фрикер, завоевавшая мировую известность благодаря роли бездомной леди с голубями в рождественской комедии «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», скончалась в возрасте 81 года. О трагическом событии сообщил ее агент Фил Белфилд.

«Она навсегда останется в моем сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру», — отметил Белфилд.

Бренда Фрикер навсегда вошла в историю мирового кинематографа. В 1990 году она стала первой в истории ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». Престижную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль второго плана» она получила за роль матери главного героя в автобиографической драме «Моя левая нога».

Помимо культовых киноработ, Фрикер на протяжении десятилетий оставалась любимицей британских и ирландских телезрителей благодаря роли медсестры Меган Роуч в медицинском сериале «Катастрофа», в котором она снималась с 1986 по 2010 год. Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис уже назвал ее национальным достоянием и послом ирландского таланта на мировой арене, добавив, что мир больше никогда не увидит актрисы ее масштаба.