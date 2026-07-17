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Бренда Фрикер смерть: фильмография актрисы — Один дома 2
Звезды и кино

17 июля, 20:55

1 мин.

Умерла оскароносная актриса Бренда Фрикер — звезда фильма «Один дома 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», реж. Крис Коламбус, 20th Century Fox, Hughes Entertainment, Digital Magic Company, Matte World Digital, CPIG
Фото Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», реж. Крис Коламбус, 20th Century Fox, Hughes Entertainment, Digital Magic Company, Matte World Digital, CPIG

Ирландская актриса Бренда Фрикер, завоевавшая мировую известность благодаря роли бездомной леди с голубями в рождественской комедии «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», скончалась в возрасте 81 года. О трагическом событии сообщил ее агент Фил Белфилд.

«Она навсегда останется в моем сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру», — отметил Белфилд.

Бренда Фрикер навсегда вошла в историю мирового кинематографа. В 1990 году она стала первой в истории ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». Престижную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль второго плана» она получила за роль матери главного героя в автобиографической драме «Моя левая нога».

Помимо культовых киноработ, Фрикер на протяжении десятилетий оставалась любимицей британских и ирландских телезрителей благодаря роли медсестры Меган Роуч в медицинском сериале «Катастрофа», в котором она снималась с 1986 по 2010 год. Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис уже назвал ее национальным достоянием и послом ирландского таланта на мировой арене, добавив, что мир больше никогда не увидит актрисы ее масштаба.

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