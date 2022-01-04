Горные и беговые лыжи: как выбрать для ребенка и для взрослого

Катание на лыжах — одна из самых любимых зимних забав россиян. Советы, которые вам пригодятся перед началом зимнего сезона

Как выбрать лыжи и основную лыжную экипировку

Катание на лыжах — одна из самых любимых зимних забав россиян. Покататься на лыжах любят и дети, и взрослые. А сейчас еще особую популярность приобрели горные лыжи. Перед началом зимнего сезона расскажем, как подобрать инвентарь для активного времяпрепровождения.

Как выбрат ь беговые лыжи в соответствии с ростом и весом лыжника?

Беговые лыжи делят на три типа в зависимости от характера и поверхности передвижения:

Коньковые лыжи необходимы для бега по ровной трассе без лыжни. Они короче, чем классические (максимальная длина 190 см). Выбирайте такие лыжи на 10-15 см длиннее собственного роста.

Классические лыжи нужно выбирать для трасс, где есть лыжня. Такие лыжи длиннее, чем коньковые (максимальная длина 207 см). Они должны быть на 20-30 см длиннее собственного роста.

Комбинированные лыжи предназначены для тех, кто еще не определился со своим стилем катания. Эти лыжи похожи на коньковые по высоте, но использовать их можно и для классики (придется только применять мазь держания). Комбинированные лыжи нужно выбирать на 15-20 см длиннее собственного роста.

Чтобы вам было проще ориентироваться, посмотрите таблицу.

Рост человека (см) Длина лыж для классического хода (см) Длина лыж для прогулок (см) Длина лыж для конькового хода (см) 150 175 170 165 155 180 175 170 160 185 180 175 165 190 185 180 170 195 190 185 175 200 195 190 180 205 200 190-195 185 205-210 200-205 195 190 205-210 200-205 195 195 210 205 195

Однако ориентироваться нужно не только на рост, но и на свой вес. И тут нужно понимать, что чем больше вес лыжника, тем наиболее жесткие лыжи ему необходимо выбрать.

Определить жесткость лыж проще всего при помощи флекс-тестера. Это специальный прибор, который есть во многих спортивных магазинах. Уточните у продавца-консультанта при выборе. Если же флекс-тестера нет, то можете прибегнуть к следующему лайфхаку. Для этого вам понадобится бумага или газета.

Положите лыжи на ровную поверхность параллельно друг другу и встаньте на них обеими ногами. Попросите консультанта или вашего компаньона просунуть и провести листком под средней частью лыжи. Если он не пролезает, то лыжи слишком мягкие. Если его можно вытащить, то эти лыжи слишком жесткие.

Вес лыжника (кг) 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 Длина классических лыж (см) 180- 185 185- 190 190- 195 195- 200 200- 205 205- 210 205- 210 205- 210 Длина комбинированных лыж (см) 175- 180 180- 185 185- 190 190- 195 195- 200 200- 205 200- 205 200- 205 Длина коньковых лыж (см) 170- 175 175- 180 180- 185 185- 190 190- 195 190- 195 195 195

Как выбрать беговые лыжи для детей?

Детям в возрасте от трех до шести лет стоит обратить внимание на короткие модели (длина должна лишь немного превышать рост). Детям от шести лет и старше стоит выбрать лыжи по формуле: рост ребенка — 15-20 см = длина лыж.

Для более старших детей ориентируйтесь на формулу: рост ребенка — 10-15 см = длина лыж.

Рост (см) Лыжи (см) Палки (см) Возраст 80 100 60 3-4 90 110 70 4-5 100 120 80 5-6 110 130 90 6-7 120 140 100 7-8 130 150 110 8-9 140 160 120 9-10 150 170 130 10-11

Также отдавайте предпочтение пластиковым моделям с насечками, так как для них не нужны будут мази. Выбирайте мягкие или полужесткие крепления, а ботинки возьмите с подошвой, которая будет мягкой или средней жесткости.

И имейте в виду, что нельзя покупать лыжи, палки и ботинки на вырост.

Как выбрать горные лыжи для взрослых?

Международная лыжная федерация (FIS) рекомендует мужчинам выбирать слаломные модели в ростовке (длина лыж) 165 см, а женщинам — 155 см. Но и тут не все так просто. Ведь при выборе горных лыж в первую очередь нужно обращать внимание на трассу и склоны, на которых вы планируете их использовать, а также в каком стиле вы будете кататься.

Исходя из этого нужно выбирать по следующим параметрам:

— Жесткость лыж, которая зависит от количества слоев материала (чем их больше, тем лыжи жестче). Для катания на высокой скорости подойдут жесткие лыжи. Начинающим для низких скоростей лучше отдать предпочтение более мягким лыжам.

— Ширина талии (самая узкая часть лыжи, расположенная под ботинком). Универсальными считаются лыжи с шириной талии от 75 до 100 мм. Для катания на оборудованных трассах подходят лыжи с талией до 75 мм, а для свободного стиля катания — от 100 мм.

— Длина дуги (радиус выреза). Важно понимать, что чем уже талия, но шире нос и хвост, тем и короче будет дуга. Начинающим лучше выбрать короткие дуги, а вот длинные дуги радиусом подходят для катания на высоких скоростях.

— Ростовка (длина лыж). Новичкам для катания по оборудованным трассам стоит выбрать наиболее короткие лыжи, а вот длинные лыжи подходят для катания на высоких скоростях и необорудованных трассах. Главное — запомнить, что для подготовленных трасс стоит выбрать лыжи с длиной вашего роста или немного короче, а для необорудованных — не более чем на 15 см длиннее вашего роста.

Лыжи в зависимости от трассы и стиля катания бывают:

Трассовые горные лыжи (для динамичного катания с резаными поворотами). У таких лыж узкая талия, чтобы можно было совершать манёвры.

Универсальные горные лыжи (для катания на трассах на любом снеге). Они отличаются удлинённым рокером на носке, а также более широкой талией (около 75-100 мм).

Горные лыжи для фрирайда (для катания с прыжками вне трасс). Такие лыжи подойдут профессионалам или для лыжников с хорошей подготовкой. Ширина талии у них обычно от 110 мм (для мужчин талия в современных лыжах от 110-115 до 120-122 мм, а для женщин — 105-110, максимальный размер — 115 мм). Очень широкие лыжи сейчас используются реже, в основном для хели-ски.

Горные лыжи для фристайла (для катания в стиле фристайл в специализированных лыжных парках или на трассах). Такие лыжи небольшого веса для того, чтобы было легко выполнять трюки в воздухе.

Женские горные лыжи (в таких лыжах центр тяжести расположен ниже, чем у «мужских» видов). Эти лыжи наиболее мягкие и легкие.

Как выбрать лыжи. Фото decathlon.ru

Как выбрать горные лыжи для детей?

Для маленьких детей нужно выбрать маленькие лыжи. Подросткам лучше отдать предпочтение универсальным лыжам для начинающих.

При выборе детских лыж нужно учитывать, что если ребенок весит менее 40 кг, то длина лыж будет напрямую зависеть от его веса:

— для детей весом 10-20 кг — длина лыж 70 см;

— для детей весом более 20 кг — 90 см;

— для детей весом 30-40 кг — 100 см;

— для детей весом свыше 40 кг нужно выбрать лыжи в зависимости от роста (лыжи должны доставать до подбородка или носа).

Важно проверять весь набор снаряжения, так как безопасность очень важна.

Как выбрать ботинки для горных и беговых лыж?

На прилавках спортивных магазинов продается очень много ботинок для лыж. И выбрать их не так просто, как кажется на первый взгляд. Отличаются они не только размером, но и жесткостью подошвы, жесткостью поддержки голеностопа, весом, уровнем и стилем катания, а также типом крепления.

Ботинки по стилю катания делятся на:

Коньковые (предназначены для конькового стиля, у этих ботинок высокое голенище и жесткая подошва);

Классические (предназначены для катания классическим стилем, у таких ботинок мягкая подошва без поддержки голеностопа).

Комбинированные (предназначены для обоих видов катания, внешне такие ботинки похожи на коньковые, но у них мягкая подошва).

Имейте в виду, что коньковые ботинки должны плотно сидеть на стопе, а вот классические можете выбрать чуть посвободнее, чтобы удобнее было сгибать стопу.

Чтобы вам было проще выбрать ботинки с учетом жесткости и высоты ботинка, ориентируйтесь на таблицу.

Вид ботинка Высота ботинка Жесткость подошвы Жесткость поддержки голеностопа Коньковые Высокие Жесткая Жесткая Классические Низкие Мягкая - Комбинированные Высокие Мягкая Мягкая

Важно знать и про крепление. Тут тоже есть нюансы. Ботинки и крепления должны быть одной системы. Они бывают:

SNS (у такого крепления двухточечная система соединения, но помните, что к ним подходят ботинки только с подошвой SNS).

NNN (у данной системы крепления одноточечное сопряжение с ботинком, но применяется двойной резиновый флексор).

Большой выбор и ботинок для горных лыж. В первую очередь нужно ориентироваться на уровень подготовки:

Спортсмен (для профессионалов, для катания на максимальной скорости).

Эксперт (для высокой скорости, для склонов с различным снегом).

Продвинутый (для скорости выше средней и трасс в различном состоянии).

Совершенствующийся (для средней скорости, для склонов разных условий). Начинающий (для новичков, для катания на невысокой скорости и для подготовленных трасс).

Также горнолыжные ботинки по назначению делятся на универсальные, спортивные, для фрирайда, для фристайла.

Как выбрать ботинки для лыж.

Степень жесткости горнолыжных ботинок определяется коэффициентом Flex или же флекс-индексом. Помните, что чем ниже Flex, тем мягче обувь. Профессионалам подойдут ботинки с максимальной жесткостью, а новичкам — наиболее мягкие.

Как выбрать палки для беговых и горных лыж?

Цена на палки для лыж очень разнится. Она зависит от материала изготовления. Палки бывают из алюминия, углеволокна, стекловолокна или их смеси. Чем больше процент стекловолокна в палке, тем они тяжелее и дешевле.

Для классического бега нужно выбирать палки высотой чуть ниже плеча, а для конькового стиля — выше плеча. Обычно рекомендуют при выборе палки ориентироваться по стандарту: ваш рост — 15-20 см = длина палки. Сейчас же все больше советуют считать по другой формуле: ваш рост х 0,9 = длина палки. Она наиболее точная.

Как выбрать лыжи.

Чтобы выбрать длину горнолыжной палки, обуйте ботинки, возьмите палку так, чтобы острие находилось наверху, а рукоятка упиралась в пол. Возьмите палку под ее кольцо. Если в таком положении локоть оказался согнутым под прямым углом, тогда длина выбрана правильно. Если нет, то подберите другую.

Как выбрать лыжи. Фото bike-centre.ru

Теперь вы готовы к путешествиям по горам и снежным трассам!