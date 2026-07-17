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Одиссея фильм 2026: отзывы и критика, рецензии — Кристофер Нолан
Фильмы

17 июля, 21:00

2 мин.

«Одиссея» Кристофера Нолана получила рекордные оценки критиков

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одиссея», реж. Кристофер Нолан, Universal Pictures, Wildside, Syncopy, Double Negative (DNEG), Weta Workshop, Woodsted Picture Company, Woodsted Studios
Фото Кадр из фильма «Одиссея», реж. Кристофер Нолан, Universal Pictures, Wildside, Syncopy, Double Negative (DNEG), Weta Workshop, Woodsted Picture Company, Woodsted Studios

Зарубежная пресса опубликовала полноценные рецензии на масштабный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». Проект Universal с бюджетом $ 250 млн и Мэттом Дэймоном в главной роли стартовал на агрегаторах со стопроцентным успехом: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 96% свежести, что превзошло показатели «Темного рыцаря» (94%) и «Оппенгеймера» (93%). На портале Metacritic картина удерживает 89 баллов из 100, закрепив за собой статус главного кинематографического события года.

Критики ведущих англоязычных изданий хвалят ленту за беспрецедентный масштаб и отказ от использования генеративного ИИ в пользу практических эффектов. Журнал Rolling Stone назвал «Одиссею» лучшей работой режиссера за последние девять лет, отметив, что после просмотра остается «ощущение благоговения». Обозреватель Variety описал проект как грандиозное и смелое произведение, где экшен-сцена с циклопом Полифемом поставлена на стыке блокбастера и первоклассного хоррора. При этом The Guardian охарактеризовал трехчасовую картину как «божественный эпос о людях, монстрах и моральных метаморфозах».

Основной фокус критиков смещен на актерские работы и нелинейную структуру повествования. Пресса выделила мощнейший перформанс Мэтта Дэймона в роли Одиссея и Саманту Мортон, которая сыграла коварную ведьму Цирцею с пугающей отстраненностью.

Тем не менее, The Wrap и ряд критиков добавили к отзывам каплю дегтя: они посчитали, что Нолан традиционно увлекся историей эмоционально закрытого мужчины, из-за чего женские персонажи вроде Пенелопы (Энн Хэтэуэй) остались без должной глубины. Профильное издание Deadline прогнозирует фильму мощный старт в прокате — сборы за первые выходные могут превысить $ 200 млн по всему миру.

Одиссея, фильм.Главный блокбастер десятилетия: все, что известно об «Одиссее» Кристофера Нолана
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