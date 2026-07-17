«Одиссея» Кристофера Нолана получила рекордные оценки критиков

Зарубежная пресса опубликовала полноценные рецензии на масштабный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». Проект Universal с бюджетом $ 250 млн и Мэттом Дэймоном в главной роли стартовал на агрегаторах со стопроцентным успехом: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 96% свежести, что превзошло показатели «Темного рыцаря» (94%) и «Оппенгеймера» (93%). На портале Metacritic картина удерживает 89 баллов из 100, закрепив за собой статус главного кинематографического события года.

Критики ведущих англоязычных изданий хвалят ленту за беспрецедентный масштаб и отказ от использования генеративного ИИ в пользу практических эффектов. Журнал Rolling Stone назвал «Одиссею» лучшей работой режиссера за последние девять лет, отметив, что после просмотра остается «ощущение благоговения». Обозреватель Variety описал проект как грандиозное и смелое произведение, где экшен-сцена с циклопом Полифемом поставлена на стыке блокбастера и первоклассного хоррора. При этом The Guardian охарактеризовал трехчасовую картину как «божественный эпос о людях, монстрах и моральных метаморфозах».

Основной фокус критиков смещен на актерские работы и нелинейную структуру повествования. Пресса выделила мощнейший перформанс Мэтта Дэймона в роли Одиссея и Саманту Мортон, которая сыграла коварную ведьму Цирцею с пугающей отстраненностью.

Тем не менее, The Wrap и ряд критиков добавили к отзывам каплю дегтя: они посчитали, что Нолан традиционно увлекся историей эмоционально закрытого мужчины, из-за чего женские персонажи вроде Пенелопы (Энн Хэтэуэй) остались без должной глубины. Профильное издание Deadline прогнозирует фильму мощный старт в прокате — сборы за первые выходные могут превысить $ 200 млн по всему миру.