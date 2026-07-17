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Плющенко, Мостовой, Авербух и другие примут участие в медийном турнире по теннису
Старты и события

17 июля, 21:00

1 мин.

Плющенко, Мостовой, Авербух и другие примут участие в медийном турнире по теннису

Мария Задорожная
Автор
Теннисный мяч и сетка
Фото SimonSkafar, iStock

1 и 2 августа в Лужниках пройдет медийный турнир по теннису. Это первые в истории соревнования, где на корт выйдут не только профессиональные теннисисты, но и известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Среди участников — олимпийский чемпион Евгений Плющенко, футболист Александр Мостовой, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух и другие известные личности.

Проходить турнир будет в смешанном формате: участникам предстоит сыграть в командах с профессиональными теннисистами. Такой подход сделает соревнования непредсказуемыми и интересными. Победителей определят по итогам первого этапа и плей-офф.

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