Плющенко, Мостовой, Авербух и другие примут участие в медийном турнире по теннису

1 и 2 августа в Лужниках пройдет медийный турнир по теннису. Это первые в истории соревнования, где на корт выйдут не только профессиональные теннисисты, но и известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Среди участников — олимпийский чемпион Евгений Плющенко, футболист Александр Мостовой, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух и другие известные личности.

Проходить турнир будет в смешанном формате: участникам предстоит сыграть в командах с профессиональными теннисистами. Такой подход сделает соревнования непредсказуемыми и интересными. Победителей определят по итогам первого этапа и плей-офф.