«Он и всех вольников порвет! Победил бы его Карелин? Не знаю...» Великий Белоглазов в шоке от Михаина Лопеса

Лично видел, как тот со своими 130 кг сделал сальто.

В августе этого года кубинец Михаин Лопес не отдал ни одного балла соперникам по токийской Олимпиаде и стал первым в истории борьбы четырехкратным олимпийским чемпионом.

195-сантиметровая и 130-килограммовая машина, выходец из атлетически одаренной семьи (старший брат — бронзовый призер Афин по боксу в супертяжелой категории), Лопес кажется суперчеловеком, секрет которого отчаянно хочется разгадать. 39-летний борец уже может рассматриваться в качестве одного из лучших атлетов 21 века, и это при том, что он пока не заканчивает карьеру. До следующих игр три года, и Лопес с его мощью, разнообразной техникой и опытом вполне может вторгнуться в Париж за пятым золотом.

К сожалению, популярность греко-римской борьбы находится на печально низком уровне, поэтому в медиа после Токио не было по-настоящему интересного обсуждения феномена Лопеса. «Спорт-Экспресс» пробовал уговорить на обзорное интервью легендарного тренера Александра Карелина Виктора Кузнецова, но Виктор Михайлович вежливо вырулил с разговора, сказав нам, что о борьбе он уже все рассказал в своих книгах, а сейчас мирно живет на даче и интервью в эту идиллическую жизнь не вписываются.

Тем не менее, вчера нас постигла-таки небольшая удача — во время интервью-просмотра схватки Хамзата Чимаева и Джека Херманссона совместно с олимпийским чемпионом Москвы-1980 по вольной борьбе Анатолием Белоглазовым мы как-то выбрались к разговору о суперкубинце. Приводим вам этот отрывок.

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— Если вы хотите увидеть настоящего тяжеловеса, то возьмите этого кубинца, Лопеса, четырехкратного олимпийского чемпиона. Да он порвет всех наших вольников! Он их порвет просто! Я видел его — он стоит вот так, на месте — и делает сальто со стойки назад и приземляется почти на то же место! Представляешь, какая координация? Машина просто, посмотри на руки его. Вот его обыграть может только кто-то типа Махова нашего. Который лезет за ноги. Остальные у него никто не выиграет, он их будет носить, как бревна, и влево-вправо будет валять. С ним в захват не надо идти, он там любого порвет.

— То есть, Михаин Лопес выиграл бы у лучших вольников?

— Он всех бы их выиграл, 100 процентов. Очень мощный, техничный, опытный. Он бы их всех сковывал в захват. Сразу бы сковывал, не дал бы никому их них с дистанции бороться. Он же понимает, что с дистанции ему пройдут в ноги. Он бы заходил и сразу брал бы их в захват. В захвате классики гораздо получше вольников будут.

— В чем его феномен?

— Талантливый страшно. Страшно талантливый. И огромный. На Кубе очень много крупных ребят, очень много. Я там был с канадцами, ездили мы на два турнира. Очень много крупных ребят, которые постоянно в хороших спаррингах. А у нас сейчас не стало тяжеловесов. Раньше были Хасимиков, Андиев, Паршуков из Сыктывкара, чеченцы были большие ребята, осетины. Люди были по 120 кг, сейчас никого нет. Один человек есть, и тот — недовесок.

— Как бы сложилась схватка пикового Карелина и Лопеса?

— Даже не могу сказать, кто бы выиграл. Лопес очень разнообразный... Вот кому Сан Саныч проиграл на Олимпиаде, Рулон Гарднер, мешок этот, с таким пузом, толстый, безобразный. Карелин его недооценил и не пошла борьба. А так тяжело собраться. Когда считаешь, что ты на две головы выше, а он бодается. Этого Гарднера наши пятые номера валяли все. Он приезжал в Новосибирск, по всем этим турнирам его валяли. Они его, этого пуфика, за борца не считали (смеется). У Карелина и в Атланте была тяжелая схватка с Гаффари, он еле выиграл (1-0 — прим.). Карелин не мог его из партера поднять, оторвать, хотя это его фирменная тема. Я хорошо знал Петросяна, тренера Гаффари.

Это наш армянин из Баку, который потом уехал в США. Мы тренировались в Колорадо-Спрингс, и я спрашиваю: «Как вы не дали Карелину оторвать себя?». Он говорит: «Мы этот задний подъем от Карелина тренировали целый год, чтобы он нас не вытащил». И он не вытащил его! Ни разу. Петросян говорит: «Мы год сидели, над этим работали». Еле-еле выиграл Карелин у него. Он когда свежий — тащит. А когда уставший — уже все, не вытаскивает. Гаффари начал сразу бодаться с ним, бодаться, как Гарднер, и Карелин подустал. И нечем тащить. Они год под него это тренировали, потому что он тянет только это, больше ничего не делает в принципе. Задача была — первые минуты не дать, а потом уже он не вытянет.

Полное интервью с Анатолием Белоглазвым в двух частях выйдет на сайте «Спорт-Экспресс» и Youtube-канале «Ушатайка» на следующей неделе.