Федор Воронков: «С Польшей была наша игра, могли побеждать»

Нападающий сборной России Федор Воронков в беседе с корреспондентом «СЭ» пообещал, что после поражения от Польши команда постарается выиграть следующий матч Кубка мира у японцев. Их Федор назвал «волейбольными клещами».

— Обидно, много своих ошибок, многое не подавали, — cказал Воронков. — Хотя по тактике все было хорошо. Но череда неудач, удары в аут привели к такому результату. Очень обидно, это была наша игра. Могли выиграть, хотелось это сделать, прикладывали все усилия. Не получилось. Эмоции бурлили, это правда.

Я могу за себя сказать — боролся за каждый мяч до конца. Получается, поляки просто сильнее нас. Но в смысле опыта этот матч стоит нескольких игр Суперлиги. Тут такие звезды, мировые легенды! Джизга, Курек здорово играл, Кубяк, хоть он сегодня на подмену только выходил. Леона мы и так знаем по Суперлиге. У них очень сбалансированная команда. Нам чего-то не хватило. Чего — не знаю. Может, злости, может, техники. Очень обидно.

К завтрашней битве с японцами восстановимся. Достаточно времени, чтобы отбросить мысли о прошедшем матче и постараться выиграть у хозяев. Будет сложно при их трибунах, они хорошо выступают, много тащат в защите. Волейбольные клещи, можно сказать, за все цепляются. Будем цепляться и мы, хочется залезть в призы. Сегодняшнее поражение бьет по этим перспективам, но обещаю, что мы будем биться до последнего и руки не опустим. (Дмитрий Кузнецов)