Татьяна Романова: «Для меня нет проблем, когда входить в игру»

24-летняя связующая сборной России Татьяна Романова оценила свою игру и игру команды в матче 1/8 чемпионата Европы по волейболу против Бельгии (3:1).

— Мне кажется, мы еще не до конца нашли свою игру, — призналась Романова. — Но порадовало, что у нас были эмоции, мы играли одной командой, где-то получались комбинации, первый темп. Молодцы, что победили.

— Вы очень уверенно вышли со скамейки...

— Каждый, кто в составе, должен быть готов. Рита Курило как помогла! Для меня нет проблем, когда входить в игру.

— Что случилось в третьем сете?

— Мы немного расслабились после того, как выиграли вторую партию 25:15. Думали, они нам отдадут, но это не произошло. В плей-офф все борются до конца. Чуть расслабились — и проиграли партию.

— Силовые подачи в вашем исполнении на Евро еще увидим?

— Они закончились (смеется)!

— Но это же круто.

— Да, но надо сначала получше подготовиться и натренировать. (Владимир Иванов)