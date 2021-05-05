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Олимпийская чемпионка Мамун сфотографировалась в элегантном красном платье

09:20
Маргарита Мамун. Фото Instagram
Маргарита Мамун. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в Instagram.

«Настроение танцевать», — подписала Мамун фото в красном платье.

Публикация от Margarita Mamun (@ritamamun)

25-летняя Мамун также является семикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

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