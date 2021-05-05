Олимпийская чемпионка Мамун сфотографировалась в элегантном красном платье
09:20
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в Instagram.
«Настроение танцевать», — подписала Мамун фото в красном платье.
25-летняя Мамун также является семикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
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