Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенное фото в купальнике персикового цвета.

Нижнее белье выполнено с тонкими ниточками. Бикини также содержит леопардовые эскизы.

«Выглядит великолепно», — отреагировал один из подписчиков Родригес.

Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У 36-летнего португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.