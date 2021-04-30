Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
09:54
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенное фото в купальнике персикового цвета.
Нижнее белье выполнено с тонкими ниточками. Бикини также содержит леопардовые эскизы.
«Выглядит великолепно», — отреагировал один из подписчиков Родригес.
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У 36-летнего португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.
Читайте также
4
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю