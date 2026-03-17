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17 марта, 02:07

Радукану не сыграет в Майами из-за болезни

Павел Лопатко

Британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира в Майами из-за болезни, сообщает ESPN.

23-я ракетка мира должна была начать соревнования со второго круга, получив «посев». Турнир стартует 17 марта.

23-летняя британка все еще восстанавливается после последствий вирусной инфекции, которую она подхватила на Ближнем Востоке в прошлом месяце. Чемпионка US Open 2021 года на прошлой неделе выступала в Индиан-Уэллсе, где в третьем круге уступила Аманде Анисимовой — 1:6, 1:6. После того 52-минутного матча британка призналась, что ей не хватало сил на равную борьбу с финалисткой двух турниров Большого шлема. Она постоянно не успевала за ударами и не могла оказать давления на подаче соперницы.

В январе Радукану рассталась с очередным тренером — Франсиско Роигом, и сейчас сотрудничает с Марком Петчи на разовой основе, пытаясь вернуть оптимальную форму.

Будучи 24-й сеяной, в Майами во втором круге она могла бы встретиться с соотечественницей Сонай Картал, которая начинает турнир матчем с американкой Пейтон Стирнс.

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Эмма Радукану
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