Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:41

Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Игра продолжалась 3 часа 54 минуты.

Медведев сделал 15 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету итальянца 17 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) - Томми Пол (США, 12).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) - Янник Синнер (Италия, 1) — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
2
54
Читайте также
Дрейк поставил против Месси на Кубке Америки 300 тысяч долларов
Никита Гусев снова хочет заключить контракт с клубом НХЛ
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон-2024, расписание и результаты 9 июля: Медведев победил Синнера, Алькарас против Пола
Медведев победил Синнера в четвертьфинале Уимблдона. Онлайн-трансляция
Синнер сравнял счет по сетам в четвертьфинале Уимблдона с Медведевым
Медведев выиграл третий сет у Синнера в четвертьфинале Уимблдона
Синнер взял медицинский тайм-аут в матче против Медведева
Медведев сравнял счет по сетам в четвертьфинале Уимблдона с Синнером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер сравнял счет по сетам в четвертьфинале Уимблдона с Медведевым

Уимблдон-2024, расписание и результаты 9 июля: Медведев победил Синнера, Алькарас против Пола

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости