Трех человек задержали после попытки ограбления в доме Слоан Стивенс

Победительница US Open-2017 Слоан Стивенс столкнулась с попыткой грабежа в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.

Неизвестные в масках разбили стеклянную дверь, но скрылись, наткнувшись на находившихся внутри людей. Правоохранители задержали трех подозреваемых после продолжительной погони.

Инцидент произошел 17 ноября около 21:20 по местному времени в Шерман-Окс. Двое мужчин в черной одежде и масках с помощью лома разбили стеклянную дверь и проникли в особняк теннисистки стоимостью около 9,3 миллиона долларов. В доме шесть спален и семь ванных комнат.

Сама 33-летняя американка в этот момент находилась в Кливленде — судя по ее соцсетям, она посещала матч НБА. В доме оставалась смотрительница, которую разбудил шум. Встретив непрошеных гостей лицом к лицу, она крикнула «принеси ружье», и злоумышленники поспешили скрыться, ничего не взяв. По другим данным, в доме также находились мать Стивенс и ее супруг: один из налетчиков ненадолго попытался схватить мать теннисистки, однако отступил, испугавшись ее мужа.

Прибывшие по тревоге полицейские обнаружили поврежденную входную дверь. Примерно через два часа, как предполагается, та же группа попыталась проникнуть в дом на Малхолланд-драйв на Голливудских холмах, который, по сообщениям, ранее принадлежал певице Кэти Перри. Полиция установила автомобиль подозреваемых и начала преследование, растянувшееся почти на 50 километров: в Гардене машина врезалась в подпорную стену. Трое подозреваемых были задержаны на месте — двое из них несовершеннолетние. Одного подростка позже передали родителям, другой подросток и один взрослый были арестованы.

Полиция Лос-Анджелеса связывает задержанных с обоими эпизодами — в Шерман-Окс и на Малхолланд-драйв. Расследование продолжается. Представители Стивенс публичных комментариев пока не давали.

Стивенс ранее поднималась на третью строчку мирового рейтинга и завоевала восемь титулов WTA в одиночном разряде. Главное достижение в ее карьере — победа на US Open в 2017 году. Сейчас она занимает 116-е место в мировом рейтинге.