Шелтон — о победе над Ходаром на Итоговом турнире ATP: «Я знал, что матч не будет легким»

Четвертая ракетка мира американец Бен Шелтон прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром (7:6 (10:8), 7:5) в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Раф — отличный игрок со множеством козырей. И такой сильный боец. Так что я знал, что матч не будет легким. Я был рад, что смог пройти через сложные моменты в первом сете. Особенно в начале, когда уступал на брейк-пойнтах. Суметь удержать подачу и дойти до тай-брейка... Когда я оказался на тай-брейке, то чувствовал уверенность, отбивая те сетболы и в итоге выходя победителем.

И да, второй сет тоже был непростым — вел с брейком, но потерял его, однако, думаю, я хорошо боролся и соревновался. А гейм при счете 5:5 был настоящей рубкой. И да, я очень рад получить эту победу», — сказал Шелтон в интервью на корте.

24-летний Шелтон набрал 2 очка и не выйдет из группы Джона Макинроя только в случае победы француза Артюра Фиса (1 очко) над немцем Алексадром Зверевым (2 очка) в двух сетах. 20-летний Ходар с 0 очками — на последней строчке.