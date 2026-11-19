Шелтон обыграл Ходара в матче Итогового турнира ATP

Американский теннисист Бен Шелтон обыграл испанца Рафаэля Ходара в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 7:6 (10:8), 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут.

Шелтон 14 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Ходара 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

24-летний Шелтон набрал 2 очка и не выйдет из группы Джона Макинроя только в случае победы француза Артюра Фиса (1 очко) над немцем Алексадром Зверевым (2 очка) в двух сетах.

20-летний Ходар с 0 очками — на последней строчке.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Макинроя

Бен Шелтон (США, 3) — Рафаэль Ходар (Испания, 8) — 7:6 (10:8), 7:5