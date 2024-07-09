Медведев прервал серию из пяти поражений от Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

28-летний россиянин прервал серию из пяти поражений подряд от 22-летнего итальянца. Медведев увеличил преимущество по личным встречам — 7 побед и 5 поражений.

До этого Медведев в последний раз обыграл Синнера в финале турнира в Майами, который проходил в апреле прошлого года.

В полуфинале Уимблдонского турнира Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12).