Соболенко не исключила возвращения Мирного в свою команду через год или два

Третья ракетка мира Арина Соболенко рассказала о возможности возобновления сотрудничества с белорусским специалистом Максимом Мирным.

После поражения на Итоговом турнире WTA Соболенко подтвердила, что совместная работа с Мирным завершилась. На пресс-конференции теннисистка не исключила нового этапа сотрудничества, отметив, что продолжает общаться со специалистом.

«Мы перестали работать вместе. Макс всегда остается на связи и дает советы. Возможно, через год-два мы снова будем работать вместе», — сказала белоруска. Ее слова приводит Punto de Break.

Соболенко также допустила изменения в тренерском штабе к новому сезону. Речь идет о поиске дополнительных специалистов, однако конкретных назначений она не объявляла. Вопрос о возможном возвращении Мирного остается открытым.

Мирный присоединился к команде Соболенко в августе 2025 года. В прошлом он был первой ракеткой мира в парном разряде и выиграл олимпийское золото в миксте на Играх-2012 вместе с Викторией Азаренко. Соболенко завершает сезон-2026 третьей ракеткой мира.