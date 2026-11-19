Медведев заявил, что хочет вернуться на первую строчку рейтинга АТР

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что хочет вновь возглавить рейтинг ATP.

«Когда в 2022 году я стал первой ракеткой мира, на меня начали чаще обращать внимание, приятное чувство. После поражений часто спрашивали о давлении. Может, оно и было, но я его не ощущал. Хочу вернуться на первую строчку, конечно, но это будет очень непросто, учитывая то, какой уровень игры показывают Карлос (Алькарас) и Янник (Синнер)», — приводит слова Медведева Vogue.

На Итоговом турнире ATP россиянин обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в первом матче группового этапа, после чего уступил испанцу Карлосу Алькарасу — 2:6, 4:6. В заключительном туре Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. После двух матчей теннисисты имеют одинаковые показатели в группе.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP 28 февраля 2022 года, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича. Он стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, которому удалось добиться этого результата, и 27-м лидером мирового рейтинга в истории.

Всего 30-летний Медведев провел на первой строчке рейтинга 16 недель. За карьеру он выиграл 25 титулов ATP в одиночном разряде.