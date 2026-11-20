Клейстерс связала спад Соболенко с реакцией на неудачи во время матчей

Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс считает, что Арине Соболенко стало сложнее справляться с отрицательными эмоциями на корте.

В подкасте Served бельгийская теннисистка уделила особое внимание реакции белоруски на ошибки. По ее оценке, раньше Соболенко чаще находила способ вернуть уверенность по ходу неудачно складывавшейся встречи, а теперь дольше остается в негативном эмоциональном состоянии.

Клейстерс также обратила внимание на изменения в окружении Соболенко и не стала утверждать, что знает их причины. Бывшая теннисистка считает, что оценивать последствия перестановок в команде можно будет после межсезонной подготовки. Ее комментарий — экспертное мнение, а не заявление представителей спортсменки о конкретных проблемах.

Соболенко завершила сезон-2026 на третьей строчке рейтинга WTA. Несмотря на победы в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами, белоруска не выиграла ни один турнир «Большого шлема». В решающих матчах Australian Open и US Open она проиграла Елене Рыбакиной.

В разговоре также обсуждался уход нескольких специалистов из команды белоруски, включая физиотерапевта, работавшего с ней много лет. При этом Клейстерс подчеркнула, что не располагает полной информацией о внутренней ситуации и не делает окончательных выводов о причинах изменений.