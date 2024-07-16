Котов сыграет против Айдуковича во втором круге турнира в Бостаде

Хорватский теннисист Дюже Айдукович в двух сетах победил француза Люку Ван Аша в первом круге турнира в Бостаде — 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

Во втором раунде Айдукович сыграет против россиянина Павла Котова, который на старте турнира победил Кристиана Гарина из Чили.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дюже Айдукович (Хорватия, Q) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:3