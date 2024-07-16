Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:41

Котов сыграет против Айдуковича во втором круге турнира в Бостаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хорватский теннисист Дюже Айдукович в двух сетах победил француза Люку Ван Аша в первом круге турнира в Бостаде — 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

Во втором раунде Айдукович сыграет против россиянина Павла Котова, который на старте турнира победил Кристиана Гарина из Чили.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дюже Айдукович (Хорватия, Q) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:3

Теннис
Павел Котов
0
Читайте также
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Рудковская допустила иски к матери Парсеговой от третьих лиц
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определился соперник Рублева во втором круге турнира в Бостаде

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости