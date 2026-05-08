Бублик вышел в третий круг турнира в Риме
Теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, обыграл аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира в Риме — 6:1, 6:3.
Встреча продлилась 1 час.
Бублик 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге турнира в столице Италии 28-летний Бублик встретится с американцем Лернером Тином.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 9) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:1, 6:2
Новости