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8 мая, 20:03

Бублик вышел в третий круг турнира в Риме

Сергей Ярошенко

Теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, обыграл аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира в Риме — 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час.

Бублик 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге турнира в столице Италии 28-летний Бублик встретится с американцем Лернером Тином.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 9) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:1, 6:2

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Теннис
Александр Бублик
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