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8 мая, 21:12

Александрова в трех сетах уступила Зигемунд во втором круге турнира в Риме

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла немке Лауре Зигемунд во втором круге турнира в Риме — 4:6, 7:6 (6:4),1:6.

Встреча продлилась 2 часа 50 минут.

Александрова 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету ее соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге турнира в столице Италии 38-летняя Зигемунд встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 312 293 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:1

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Теннис
Екатерина Александрова
Лаура Зигемунд
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