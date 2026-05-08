Девушка, подававшая мячи Хачанову, потеряла сознание во время матча

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что случилось с девушкой, подававшей ему мячи в матче второго круга турнира в Риме против Александра Шевченко (6:4, 6:4).

«Мне показалось, что она сознание теряет. Я сразу же к ней подбежал, говорю: «Все нормально?». Она такая: «Да-да-да». После чего она начала падать, неожиданная ситуация, сегодня в принципе не так жарко. Видимо, воду не пила, опять же у кого не бывает. Надеюсь, с ней все все хорошо», — цитирует теннисиста «Больше!».

Инцидент произошел в первом сете при счете 5:4 в пользу россиянина.

В следующем круге 29-летний Хачанов сыграет с победителем встречи Ботик Ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Александр Ковачевич (США).