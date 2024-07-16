Определился соперник Рублева во втором круге турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция) сыграет с Тиаго Агустином Тиранте.

Аргентинец, занимающий 121 место в мировом рейтинге, в стартовом матче победил португальца Джейми Фарию — 3:6, 6:1, 6:4.

Ранее Рублев, посеянный на турнире под первым номером, еще ни разу не встречался с Тиранте.

В первом круге Уимблдона-2024 россиянин уступил другому аргентинцу — 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 3:6, 6:1, 6:4