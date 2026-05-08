Хачанов сыграет с Ботиком ван де Зандсхюлпом в третьем круге «мастерса» в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом в третьем круге турнира в Риме.
В матче второго круга ван де Зандсхюлп победил американца Александра Ковачевича — 2:6, 6:2, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 10 минут.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Александр Ковачевич (США) — 2:6, 6:2, 7:6 (7:5)
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