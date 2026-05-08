Рууд вышел в третий круг турнира в Риме

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Закари Свайду во втором круге турнира в Риме — 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты.

Рууд 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге турнира в столице Италии 27-летний Рууд встретится с чехом Иржи Легечкой.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 23) — Закари Свайда (США) — 6:1, 6:3

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