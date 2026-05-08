Рууд вышел в третий круг турнира в Риме
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Закари Свайду во втором круге турнира в Риме — 6:1, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 3 минуты.
Рууд 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге турнира в столице Италии 27-летний Рууд встретится с чехом Иржи Легечкой.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 235 540 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 23) — Закари Свайда (США) — 6:1, 6:3
Новости