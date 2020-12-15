Власенко подвел итоги года и рассказал о дисквалификации Захарова

Президент Федераций по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло Алексей Власенко в интервью RT отметил, что дисквалификация олимпийского чемпиона Ильи Захарова дисциплинировала очень многих спортсменов. По его словам, у российской стороны не было шансов отстоять свою позицию. Специалист также объяснил интерес к хайдайвингу и выразил уверенность, что Олимпиада в Токио состоится.

?- Считаю, лично для меня это очень удачный год, несмотря на то что я сам достаточно тяжело переболел коронавирусом, — отметил Власенко. — Удачный в том плане, что на выборах в Европейскую лигу плавания (LEN) сначала за меня проголосовали 95 человек из 102, а потом нам удалось протащить ещё семь человек в различные технические комитеты. Такого не было никогда. Ко мне тогда пришёл Геннадий Алёшин (бывший президент Федерации плавания России, почётный член LEN и бюро Международной федерации плавания) и говорит: «Не понимаю, как ты это сделал». Многие руководители, не только спортивные, позвонили, поздравили. Это очень приятно, и я горжусь тем, что сегодня, когда россиян, мягко говоря, не очень хотят видеть в международных спортивных организациях, мы сумели добиться такого результата.

— Хайдайвинг, похоже, становится наиболее привлекательным «продуктом» в общем списке...

— В этом виде у нас появилось достаточно много самых разных предложений благодаря тому, что мы сделали свою вышку. Вы, например, знаете, что FINA берёт € 900 тыс. только за то, чтобы привезти вышку для хайдайвинга на соревнования, собрать её и разобрать? Мы же сделали вышку сами, сами её собрали, провели на ней соревнования в Крыму. И сегодня уже пять городов просят нас привезти к ним турнир по хайдайвингу. Это Ялта, Нижний Новгород, Москва, Калининград, Уфа. В столице вышку установят на Воробьёвых горах. Представляете, какой вид оттуда будет открываться? И зрителей тысяч 50 на смотровой площадке точно разместится.

— Раз уж мы плавно перешли к прыжкам в воду, объясните, почему олимпийский чемпион Илья Захаров получил полуторалетнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов, то есть, не самое злостное нарушение, при том, что высшее руководство FINA было целиком и полностью на его стороне?

— Я и сам, честно говоря, не сомневался в том, что Захарова сильно не накажут. На разбирательство в Лозанну мы с Ильёй прилетели вместе, сразу же встретились с исполнительным директором FINA Корнелем Маркулеску, который согласился с тем, что жёсткие санкции вряд ли могут иметь место. Захаров никогда в жизни не употреблял допинг, пропустил два теста по своему разгильдяйству, а третий раз, как мне казалось, флажок вообще был выставлен достаточно сомнительным образом. Но когда утром мы пришли на допинг-панель вместе с двумя высшими руководителями международной федерации, их тут же отсекли, не позволили даже войти в зал разбирательств. Впустили лишь меня и Захарова. И три с половиной часа три человека — американец, англичанин и араб — перекрёстно нас допрашивали. Это был очень жёсткий допрос. Причём для меня стало абсолютным откровением, насколько хорошо люди были информированы и подготовлены к разговору с нами.

— В каком плане?

— Они знали абсолютно все. Задавали Захарову вроде бы странные вопросы: «На каком сиденье машины лежал телефон, когда вы ехали туда-то и туда-то? Почему вы туда ехали, хотя должны были находиться в другом месте?». В итоге все наши аргументы были разбиты в пух и прах. Илье очень профессионально и чётко доказали, что во всех трех случаях он, действительно, нарушил антидопинговые правила.

— По сути решение правильное...

— Я до сих пор в глубине души считаю вердикт несправедливым, но, с другой стороны, понимаю, что прецедент с Ильёй дисциплинировал очень многих спортсменов. Сегодня уже никто себе не позволяет куда-то несанкционированно уехать, дверь допинг-офицерам не открыть и так далее.