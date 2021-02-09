Синхронистка Шишкина прокомментировала слова Быстрова о груди Семенович

Российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в свете скандала между футболистом Владимиром Быстровым и известной певицей Анной Семенович отметила, что неприемлемо так высказываться о женском теле.

По ее словам, недопустимо обсуждать части тела женщины и давать свою оценку их состоянию. При этом в посте в Instagram Шишкина выложила свое видео в купальнике.

«Хотела бы остаться в фигурном катании — отрезала бы сиськи. Буквально вчера разразился скандал между экс фигуристкои, а ныне певицей и актрисой Анной Семенович и экс футболистом Владимиром Быстровым, — написала Шишкина. — В интервью Владимир позволил себе высказать свою точку зрения о спортивной карьере Анны в очень оскорбительном и неприемлемом тоне. Фото в карусели».

Шишкина написала, что и сама сталкивалась с подобными комментариями в свой адрес.

«Анна ответила ему в посте не менее жестко. Но в это сийтуации я полностью на ее стороне, — отметила синхронистка. — Считаю недопустимым обсуждать части тела женщины и давать свою оценку их состоянию, если ты не врач и от твоих оценок не зависит ее жизнь. Да еще и делать это в такой хамской манере и в публичном пространстве. Я и сама сталкивалась с комментариями по типу: «Все синхронистки уродины»; «Если плавание, то широченные плечи и маленькая грудь»; «Вроде спортсменки, а фигуры у всех стремные».

Спортсменка уверена, что мужчинам нельзя публично высказываться в отношении женщин, а тем более оскорблять.

«Почему мужчины до сих пор считают, что могут безнаказанно оскорблять женщин, потому что мы «слабый пол» и публично обсуждать женское тело? Встречались ли вы с таким обсуждением/осуждением среди коллег или знакомых? Если да, то как это повлияло на вашу самооценку?, — заключила Шишкина.

Напомним, что на днях экс-хавбек «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи».

Семенович ответила футболисту.