Сальников рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее потепление в отношении российского плавания

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о допуске россиян до участия в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

«Мы двигаемся. Есть определенное потепление в отношении выступления наших спортсменов на международной арене. Сейчас все будет во многом зависеть от того, как будут развиваться события, связанные с возможным выступлением в тех условиях, которые на сегодняшний день возможны от международной федерации плавания на чемпионате мира. От этого будем уже продумывать дальнейшие шаги, анализировать, даже не то что анализировать: это просто будет показывать нам, в какой форме будут дальше развиваться события. Очень хотелось бы, чтобы все в конце концов поняли одну простую вещь: спорт должен объединять людей», — сказал Сальников «СЭ».

Ближайший чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.