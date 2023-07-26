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«Факел» — «Сочи»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Факел» — «Сочи» 26 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Игроки «Сочи» празднуют гол в ворота «Балтики».
Фото Официальный сайт ФК «Сочи»

26 июля в Кубке России состоится очередная порция матчей. В одном из них «Факел» сразится с «Сочи». Встреча пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru с 18.30 мск. Сергей Чебан — главный арбитр.

Кубок России. Группа A
26 июл, 18:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на успех. Взять П1 или П2 в основное время можно за коэффициент 2.75, что примерно 36% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (28%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2750 рублей.

На три и больше гола в матче коэффициент — 2.14, на ТМ 2.5 — 1.72.

Победу хозяев хотя бы в одном тайме можно взять за 1.84, «Сочи» — за 1.89.

«Факел» победил и не пропустил в пяти из шести предыдущих домашних игр. На то, что «Сочи» не забьет, можно поставить за 3.10. На «обе забьют — нет» — за 1.95. А вот обмен голами предложен за 1.84.

Считаете, что в матче обязательно случится гол ногой? Коэффициент всего 1.15, но вероятность этого исхода крайне высока.

ФК &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.40.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Даниил Хлусевич

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 2
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Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Хызыр Аппаев

Факел

 1
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Зенит

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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