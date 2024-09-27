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Свищев об отстранение российских лыжников: «Они хотят победить наших спортсменов с помощью чиновничьих кабинетов»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в Кубке мира-2024/25.

«К сожалению, позиция FIS нам знакома, но непонятна. Они принимают решения с оглядкой на МОК. Но я считаю, что никаких рекомендаций от МОК нет, а это просто отговорки. Ведь другие федерации тоже получали различные рекомендации, но допускали наших спортсменов до участия. Дело в том, что в FIS большие возможности имеют представители скандинавских и прибалтийских стран, которые являются главными «антироссийскими затравилами». Они не хотят победить наших спортсменов на лыжных трассах, а хотят это сделать это в чиновничьих кабинетах, с интригами, используя авторитет спонсоров и другие неспортивные меры», — сказал Свищев «СЭ».

27 сентября стало известно, что по итогам заседания FIS сборная России официально отстранена от участия в Кубке мира-2024/25. Российские лыжники не участвуют в Кубке мира с весны 2022 года.

Дарик Агаларов

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Свищев
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