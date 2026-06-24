Ковентри сообщила, что МОК все еще обсуждает вопрос восстановления ОКР

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация продолжает обсуждать вопрос восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в комиссии по правовым вопросам.

МОК приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления в октябре 2023 года.

«В Олимпийской хартии прописаны наши основные принципы и ориентиры. Эти вопросы все еще обсуждаются в комиссии по правовым вопросам», — приводит ТАСС слова Ковентри.

С 24 по 25 июня в Лозанне (Швейцария) проходит сессия МОК. На ней организация приняла правки в Олимпийскую хартию относительно политической нейтральности движения. На пресс-конференции по итогам первого дня сессии Ковентри заявила, что МОК нужно больше времени для решения российского вопроса.