Кремлев: «МОК обязан обеспечить равные права для всех спортсменов»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) обязан допустить российских атлетов до соревнований без ограничений, обеспечив равные права для спортсменов со всего мира.

«Надеемся, что к Олимпиаде 2028 года это будут уже не просто слова, а реальные дела. Глава МОК Кирсти Ковентри идет правильным путем, призовые спортсменам — это показатель того, что атлетов действительно слышат. Но мы рассчитываем, что это только начало реформ, олимпийское движение должно вернуться к своим фундаментальным принципам. МОК обязан обеспечить равные права для всех спортсменов мира, допустить атлетов к соревнованиям под национальными флагами и с национальной символикой вне зависимости от политической конъюнктуры», — сказал Кремлев.

МОК принял поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения.