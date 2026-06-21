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Лыжные гонки

Сегодня, 19:40

Губерниев о словах Нортуга: «Еще пару лет без нас — и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга о важности Александра Большунова для лыжных гонок.

Ранее Нортуг заявил Sport24, что Большунов нужен мировым лыжным гонкам и будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность снова соревноваться с иностранцами.

«В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки — вокзал отходит». От команды ушел главный спонсор. А FIS вообще на них забила болт. Норвежцы испытывают огромные трудности. Если бы все было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Еще пару лет без нас — и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», — сказал Губерниев «СЭ».

Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне. Кроме трех золотых медалей Олимпиады на его счету также четыре серебряные и две бронзовые награды.

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований по лыжным гонкам с конца февраля 2022 года. В сезоне-2025/26 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Никите Денисову, а также горнолыжникам, двоеоборцам, сноубордистам, фристайлистам и прыгунам с трамплина.

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Александр Большунов
Петтер Нортуг
Дмитрий Губерниев
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