Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 06:45

Вяльбе: «Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников от участия в Кубке мира.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — цитирует Sport24 Вяльбе.

27 сентября стало известно, что по итогам заседания FIS сборная России официально отстранена от участия в Кубке мира-2024/25. Российские лыжники не участвуют в Кубке мира с весны 2022 года.

Источник: Sport24
Елена Вяльбе
Читайте также
Минимум 42 человека погибли в США из-за урагана «Хелен»
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал о преобразованиях спорта в России
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Глава МИД КНР назвал отношение США к Китаю двуличным
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости