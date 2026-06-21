Крюков о словах Нортуга про Большунова: «Миру скучно смотреть на победы норвежцев»

Олимпийский чемпион Никита Крюков поделился с «СЭ» мнением о словах двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга о важности Александра Большунова для лыжных гонок.

Ранее Нортуг заявил Sport24, что Большунов нужен мировым лыжным гонкам и будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность снова соревноваться с иностранцами.

«Абсолютно согласен. Всем интересно видеть хорошую борьбу. Миру скучно смотреть на победы норвежцев. Зрителям хочется конкуренции между странами, и Большунов может дать это зрителям. Стало ли неожиданным заявление Нортуга? Я видел, что он недавно выкладывал видео, где боксирует. Видимо, пропустил много ударов и стал правильно мыслить», — сказал Крюков «СЭ».

Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне. Кроме трех золотых медалей Олимпиады на его счету также четыре серебряные и две бронзовые награды.

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований по лыжным гонкам с конца февраля 2022 года. В сезоне-2025/26 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Никите Денисову, а также горнолыжникам, двоеоборцам, сноубордистам, фристайлистам и прыгунам с трамплина.