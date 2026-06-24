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Роднина об изменениях в Олимпийской хартии: «Сразу мы никуда не придем. Будем возвращаться постепенно»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на внесение Международным олимпийским комитетом (МОК) изменений в Олимпийскую хартию.

В правках закреплено, что олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, а роль МОК заключается в том, чтобы защищать спортсменов от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

«Это очень важно для сохранения олимпийского движения. Главное — как это будет исполняться и применяться. Допуск спортсменов идет не со стороны МОК, а со стороны международных федераций различных видов спорта. У наших спортсменов за последние 4 года нет никакого рейтинга. Это означает, что сразу мы никуда не придем. Мы будем возвращаться постепенно. В первую очередь — летние виды спорта, поскольку до Олимпиады осталось немного. Далее — спортсмены и федерации зимних видов спорта», — сказала Роднина «СЭ».

Глава МОК Кирсти Ковентри на сессии организации в Лозанне (Швейцария) заявила, что атлеты для участия в Олимпийских играх должны определяться спортивными достижениями, а не политическими процессами.

(Давид Петросян)

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