Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

Вяльбе: «Большунов с супругой ждут второго ребенка»

Сергей Филин

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и его супруга Анна готовятся стать родителями во второй раз.

Также она рассказала, когда 29-летний спортсмен вернется к тренировкам.

«Александр Большунов приступит к предсезонным сборам после июля. Сейчас он находится с семьей, они с женой ждут второго ребенка. Когда Анна родит, Александр присоединится к группе на сборах», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Большунов — трехкратный чемпион зимних Игр-2022 в Пекине, чемпион мира 2021 года и многократный призер международных соревнований. Он женился в 2021 году. В августе 2022-го у Большунова и его супруги родилась дочь Ева.

Александр и&nbsp;Анна Большуновы.«Первое слово Евы — «папа». Как отцовство изменило Александра Большунова

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
Популярное видео
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Клещев
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе — о словах Нортуга: «Начинают осознавать, что интерес к лыжам теряется из-за отсутствия конкуренции»

Вяльбе ожидает допуска от FIS для российских лыжников после решения ISU: «Обнадеживающе смотрим в будущее»
Новости
RSS RSS
Все новости