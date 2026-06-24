Вяльбе: «Большунов с супругой ждут второго ребенка»

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и его супруга Анна готовятся стать родителями во второй раз.

Также она рассказала, когда 29-летний спортсмен вернется к тренировкам.

«Александр Большунов приступит к предсезонным сборам после июля. Сейчас он находится с семьей, они с женой ждут второго ребенка. Когда Анна родит, Александр присоединится к группе на сборах», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Большунов — трехкратный чемпион зимних Игр-2022 в Пекине, чемпион мира 2021 года и многократный призер международных соревнований. Он женился в 2021 году. В августе 2022-го у Большунова и его супруги родилась дочь Ева.