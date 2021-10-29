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Винер-Усманова прокомментировала достижение Дины Авериной по золотым медалям на чемпионатах мира

Винер-Усманова высказалась о 17-й золотой медали Дины Авериной на чемпионатах мира
15:23

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировал то, что Дина Аверина выиграла 17-ю золотую медаль чемпионата мира и сравнялась по количеству побед с Евгенией Канаевой.

«Это не какое-то значение, а статистика. У нее все еще впереди: и у Дины, и у Арины. Во всяком случае, впереди у них завтрашний день», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Завтра, 30 октября, на ЧМ пройдет индивидуальное многоборье, в котором выступят сестры Аверины.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12799695

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Виктория Кравченко все материалы автора
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