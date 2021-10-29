Винер-Усманова прокомментировала достижение Дины Авериной по золотым медалям на чемпионатах мира
Винер-Усманова высказалась о 17-й золотой медали Дины Авериной на чемпионатах мира
15:23
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировал то, что Дина Аверина выиграла 17-ю золотую медаль чемпионата мира и сравнялась по количеству побед с Евгенией Канаевой.
«Это не какое-то значение, а статистика. У нее все еще впереди: и у Дины, и у Арины. Во всяком случае, впереди у них завтрашний день», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Завтра, 30 октября, на ЧМ пройдет индивидуальное многоборье, в котором выступят сестры Аверины.
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