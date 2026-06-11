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Сегодня, 21:22

Родственники пропавшей в Канаде гимнастки Сороковой сообщили, что спортсменка жива

Хореограф-постановщик, основатель центра поддержки развития спорта «Выше облаков» Кира Протасова рассказала, что родственникам пропавшей в Канаде российской гимнастки Елизаветы Сороковой удалось связаться со спортсменкой.

«Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке, это очень радостная новость. Также хочу отметить, что я не имею отношения к публикациям в СМИ, которые появились в последние дни. Я не инициировала их и не давала согласия на распространение информации о поисках Лизы. В подкасте мы лишь озвучили свое беспокойство в связи с отсутствием коммуникации с ней на тот момент ни у кого из окружения. Очень рада, что все хорошо», — приводит ТАСС слова Протасовой.

Ранее Протасова рассказала, что Сороковая бесследно исчезла на территории Канады. По ее словам, спортсменка не отвечала на звонки и сообщения больше года.

После завершения спортивной карьеры Сороковая работала тренером, в 2017 году она вышла замуж и переехала в Канаду. В 2022 году гимнастка развелась с мужем.

Источник: ТАСС
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Российская гимнастка Сороковая пропала в Канаде
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