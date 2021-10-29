Батыршина: «У Дины Авериной есть шанс стать единственной в истории 18-кратной чемпионкой мира»

Вице-чемпионка Олимпийских игр-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала достижение россиянки Дины Авериной, которая стала 17-кратной чемпионкой мира.

«Наша команда выиграла еще одно золото. Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, сравнялась с нашей легендой Евгенией Канавевой. У Дины даже есть шанс завтра стать единственной в истории 18-кратной чемпионкой мира, чего я ей искренне желаю. Если она так же пройдет свои упражнения, как и в предыдущие два дня, абсолютно точно золото будет за ней», — сказала Батыршина «СЭ».

Ранее Дина Аверина повторила результат Евгении Канаевой по числу золотых медалей, завоеванных чемпионатах мира. Они обе — 17-кратные чемпионки.

Ранее, 29 октября, российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021 набрав 88,350 балла по итогам двух программ.