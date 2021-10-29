Батыршина назвала заслуженным первое место российских гимнасток в групповом многоборье на ЧМ

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, вице-чемпионка Игр в Атланте-1996 Яна Батыршина прокомментировала «СЭ» результаты россиянок в групповом многоборье на чемпионате мира-2021.

«Сегодня начало немножко испугало, потому что была сделана явная, видимая потеря. Конечно же, судьи за это зацепились. В выступлении пошло сразу небольшое разногласие. После первого предмета мы видели, что наши шли только на четвертом месте, им сняли по полной программе, ну а мы дали повод, судьи сразу — оп-оп, и пошло-поехало». Но девочки — молодцы, собрались и вышли в упражнении с пятью мячами просто на одном дыхании, мурашки по коже, фантастическое выступление. Несмотря на то что они достаточно прилично проигрывали после первого упражнения, они не то что гандикап сократили, а вырвались вперед больше чем на два балла, опередили итальянок", — сказала Батыршина «СЭ».

Батыршина добавила, что всегда довольно сложно выйти после потери и выступить так, как будто этого первого упражнения и не было.

«Абсолютно заслуженное первое место. С Олимпиадой вообще не стоит сравнивать, потому что в Токио они прошли оба упражнения хорошо. Не стоит забывать, что сейчас не было болгар, наших основных соперников, олимпийских чемпионок. Если бы сейчас они выступали и сделали бы два упражнения чисто, возможно, россиянки не смогли бы их догнать. Но сейчас что угодно можно говорить, но наши — чемпионки мира, это самое главное», — добавила Батыршина.

29 октября российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021 набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Сборную России представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.