Российские гимнастки взяли бронзу в упражнении с обручами и булавами на турнире Rhythmic World Challenge Cup

Российские гимнастки, представляющие команду ЦХГ «Жемчужина», стали бронзовыми призерами Rhythmic World Challenge Cup в Пекине в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Софья Соколовская и София Солонская набрали 24,650 балла.

Победу одержала сборная Китая с результатом 26,900 балла. Второе место заняли белорусские гимнастки — 26,100 балла.

Ранее российские гимнастки стали серебряными призерами в групповом упражнении с пятью мячами и стали вторыми в многоборье.

Соревнования завершатся 21 июня. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.