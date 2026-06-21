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21 июня, 14:41

Российские гимнастки взяли бронзу в упражнении с обручами и булавами на турнире Rhythmic World Challenge Cup

Сергей Ярошенко

Российские гимнастки, представляющие команду ЦХГ «Жемчужина», стали бронзовыми призерами Rhythmic World Challenge Cup в Пекине в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Софья Соколовская и София Солонская набрали 24,650 балла.

Победу одержала сборная Китая с результатом 26,900 балла. Второе место заняли белорусские гимнастки — 26,100 балла.

Ранее российские гимнастки стали серебряными призерами в групповом упражнении с пятью мячами и стали вторыми в многоборье.

Соревнования завершатся 21 июня. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.

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Художественная гимнастика
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