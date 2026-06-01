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Художественная гимнастика

1 июня, 01:17

Российские гимнастки поблагодарили болельщиков за поддержку во время чемпионата Европы

Павел Лопатко

Российские гимнастки Николь Андрончик и Дарья Мельник поделились эмоциями после выступления на чемпионате Европы по художественной гимнастике под флагом своей страны.

«Очень приятно и очень радостно было выступать с флагом и гимном нашей страны, наши болельщики нам тоже очень помогали и поддерживали, мы это очень чувствовали», — цитирует Мельник ТАСС.

Соревнования в болгарской Варне стали первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором российские гимнастки выступали под флагом страны. Они заняли второе место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также на их счету серебро в многоборье и бронза в командном турнире.

«Мы очень рады, очень долго готовились и упорно тренировались для того, чтобы приехать сюда, достойно выступить и завоевать медали. Мы старались, работали над стабильностью, над всеми компонентами, чтобы выйти на ковер и быть конкурентоспособными», — сказала Андрончик.

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Источник: ТАСС
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Художественная гимнастика
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