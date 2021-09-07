Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала «СЭ» решение сборной Израиля по художественной гимнастике сняться с чемпионата мира-2021 в Японии.

«Я не хочу комментировать чужую страну, — сказала Винер-Усманова «СЭ». — Они имеют свое собственно мнение. Мне кажется, что Олимпийские игры их полностью удовлетворили и сейчас они не хотят напрягаться. Тем более что их выступление на Олимпиаде вызвало много различных пересудов в сетях и периодической литературе. Они ретировались и доживают этот год спокойно. Знаю, что тренер по групповым упражнения не работает больше со сборной командой Израиля. Наверное, индивидуально пришли к такому решению. Вся эта ситуация называется — ретировались, что и требовалось доказать!»

Винер-Усманова также отметила, что никакой речи и быть не может о реванше за Олимпиаду-2020.

«Реванш? Вы о чем говорите? Мы не собирались брать никакой реванш. Я не реваншистка и никогда не беру никаких реваншей! Это не про меня! Аверина однозначно выиграла Олимпийские игры. Вопрос в том, что этого не дали ей сделать. И не ее подготовка, а те люди, которые сидели за столом. Столько уже говорилось об этом... Что опять перемалывать это? Никакого реванша здесь нет. Мы планомерно готовимся к чемпионату мира», — добавила Винер-Усманова.

7 августа победительницей личного многоборья Олимпиады-2020 в Токио (Япония) стала израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина стала второй (107,650). Бронза у Алины Гарнасько из Белоруссии (102,700). Арина Аверина — четвертая (102,100).

ЧМ-2021 по художественной гимнастике должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.